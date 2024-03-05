Новости
Новости 18+
St
Володин заявил, что иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов
18+
Политик считает, что «недопустимо кормить негодяев» undefined
Новости

Володин заявил, что иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов

Политик считает, что «недопустимо кормить негодяев»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о последствиях принятого закона о запрете рекламы у иностранных агентов. По его мнению, мера уже показала свою эффективность.


Володин рассказал, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией Вооруженных сил РФ или охаивает страну, проживая за границей.


«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — заключил политик.


27 февраля Володин заявил, что избавиться от статуса иноагента можно, «отказавшись от подачек» и «удавки, которую они на себя набросили за деньги других стран». 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#володин #закон #госдума #иноагент
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии