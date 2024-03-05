Володин заявил, что иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о последствиях принятого закона о запрете рекламы у иностранных агентов. По его мнению, мера уже показала свою эффективность.





Володин рассказал, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией Вооруженных сил РФ или охаивает страну, проживая за границей.





«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — заключил политик.





27 февраля Володин заявил, что избавиться от статуса иноагента можно, «отказавшись от подачек» и «удавки, которую они на себя набросили за деньги других стран».