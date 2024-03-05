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«Коммунисты России» попросили ФСБ и Генпрокуратуру проверить Запад на причастность к смерти Сталина
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Вождь народов скончался 5 марта 71 год назад undefined
Новости

«Коммунисты России» попросили ФСБ и Генпрокуратуру проверить Запад на причастность к смерти Сталина

Вождь народов скончался 5 марта 71 год назад

«Коммунисты России» просят Федеральную службу безопасности (ФСБ ) и Генеральную прокуратуру проверить Запад на причастность к смерти председателя Совета народных комиссаров и Совета Министров СССР Иосифа Сталина.


Об обращении партии рассказал ее лидер Сергей Малинкович. РИА Новости он пояснил, что «очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя агентами влияния Запада». Какие именно, он не уточнил.


Обращение приурочено к 71-й годовщине со дня кончины вождя. Малинкович заявил, что представители партии возложат цветы к бюсту Сталина.


Генералиссимус скончался в подмосковной резиденции 5 марта 1953 года. Ему было 74 года. 

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#запад #фсб #иосиф сталин #коммунисты россии
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