«Коммунисты России» попросили ФСБ и Генпрокуратуру проверить Запад на причастность к смерти Сталина

«Коммунисты России» просят Федеральную службу безопасности (ФСБ ) и Генеральную прокуратуру проверить Запад на причастность к смерти председателя Совета народных комиссаров и Совета Министров СССР Иосифа Сталина.





Об обращении партии рассказал ее лидер Сергей Малинкович. РИА Новости он пояснил, что «очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя агентами влияния Запада». Какие именно, он не уточнил.





Обращение приурочено к 71-й годовщине со дня кончины вождя. Малинкович заявил, что представители партии возложат цветы к бюсту Сталина.





Генералиссимус скончался в подмосковной резиденции 5 марта 1953 года. Ему было 74 года.