«Русский шпион не подключался»: глава Минобороны ФРГ Писториус назвал причину утечки разговора немецких военных

Подключившийся из Сингапура офицер использовал незащищенный канал, нарушив процедуру безопасного подключения, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.





Он подчеркнул, что «не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера», однако «русский шпион не подключался».





Министр заверил, что провел переговоры с союзниками после перехвата разговора офицеров, и «доверие к ФРГ не подорвано». Скандал вокруг намерений немецкого командования ударить по Крыму ракетами Taurus он назвал «коварной игрой России».





Писториус отметил, что военные продолжают анализировать и «повышать осведомленность о том, какая секретная информация может обсуждаться на тех или иных коммуникационных платформах».





Аудиозапись и расшифровку телефонного разговора германских военных опубликовала 1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В беседе участвовали четыре офицера бундесвера. По их словам, Крымский мост «тяжело достать», это «достаточно мелкая цель», «может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет». Они также обговорили, как избежать прямого участия ФРГ в конфликте, помогая ВСУ с обслуживанием ракет.





Минобороны Германии подтвердило подлинность записи. Глава ведомства Борис Писториус заявил, что публикация разговора германских офицеров — часть «информационной войны России». Министр отметил, что обсуждение немецкими военными разных сценариев развития ситуации не означает, что поставки ракет Taurus Киеву одобрены.