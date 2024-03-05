В Филадельфии при перестрелке на автобусной остановке погиб подросток

В результате стрельбы на остановке общественного транспорта в Филадельфии (штат Пенсильвания) погиб подросток, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил телеканал Fox news со ссылкой на полицию.





Инцидент произошел около 15:45 по местному времени. Когда группа из 15–20 человек садилась в автобус, двое неизвестных подошли к остановке и открыли огонь, заявило управление полиции Филадельфии.





В результате стрельбы погиб 17-летний подросток, еще четыре человека получили ранения. Полицейские уточнили, что пострадали две женщины 49 лет и 71 года. Первая получила ранение в правую руку, вторая — ранение в голову. Они находятся в стабильном состоянии.





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