Новости
Новости 18+
St
В Филадельфии при перестрелке на автобусной остановке погиб подросток
18+
Еще четыре человека ранены undefined
Новости

В Филадельфии при перестрелке на автобусной остановке погиб подросток

Еще четыре человека ранены

В результате стрельбы на остановке общественного транспорта в Филадельфии (штат Пенсильвания) погиб подросток, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил телеканал Fox news со ссылкой на полицию.


Инцидент произошел около 15:45 по местному времени. Когда группа из 15–20 человек садилась в автобус, двое неизвестных подошли к остановке и открыли огонь, заявило управление полиции Филадельфии.


В результате стрельбы погиб 17-летний подросток, еще четыре человека получили ранения. Полицейские уточнили, что пострадали две женщины 49 лет и 71 года. Первая получила ранение в правую руку, вторая — ранение в голову. Они находятся в стабильном состоянии.


Заметка дополняется 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#перестрелка #филадельфия #пенсильвания #сша
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии