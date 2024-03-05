В ЕС допустили, что прибыль от замороженных активов России может пойти на военную помощь Украине

В Евросоюзе обсуждается возможность использования прибыли от замороженных активов России не только для реконструкции Украины, но и для ее военной поддержки. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.





ЕС надеется к концу марта поставить на Украину еще 250 тысяч снарядов в дополнение к уже поставленным 350 тысячам, добавил Боррель.





В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в скором времени начнет реализацию шагов, направленных на изъятие прибыли от заблокированных российских активов и последующую их передачу Украине. Она подчеркнула: «Юридическая ситуация такова, что ЕС может использовать эти проценты для Украины». По словам главы ЕК, реализация плана стартует в ближайшие дни.





12 февраля Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где хранятся активы на сумму более миллиона евро, должна фиксироваться и храниться отдельно. Таким образом, депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.