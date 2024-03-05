Суд в Гааге выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша. Кроме того, ордер выдан на командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Новость об этом появилась на сайте МУС.





Там подчеркивается, что «палата предварительного производства II Международного уголовного суда в составе судьи Росарио Сальваторе Айталы, председательствующего, судьи Томоко Акане и судьи Серхио Херардо Угальде Годинеса выдала ордера на арест двух лиц».





Это было сделано «в контексте ситуации на Украине за предполагаемые преступления, совершенные как минимум с 10 октября 2022 года до как минимум 9 марта 2023 года», говорится на официальном сайте МУС.





Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военном преступлении — незаконной депортации и отправке детей с Украины в Россию.