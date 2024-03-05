Депутаты Госдумы Хинштейн и Попов оценили шансы нейросети заменить чиновников

Власти Югры выпустят аналог нейросети ChatGPT, которая будет помогать чиновникам писать нормативно-правовые акты. Об этом заявил заместитель губернатора ХМАО Павел Ципорин. По его словам, осенью нейросеть будет работать в тестовом режиме и станет ассистентом юридических служб. Депутаты Госдумы Евгений Попов и Александр Хинштейн в беседе с Daily Storm выразили мнение, что «умные машины» все равно не смогут в полной мере заменить людей.





«Вы можете использовать в помощь нейросети, искусственный интеллект для работы, но результат все равно должен быть заверен, проверен и инициирован человеком. То есть закон, сочиненный нейросетью, на данном этапе — не закон. Если какой-то умный законопроект выдумает нейросеть и люди (а не искусственный интеллект) защитят его перед комитетами думскими, палатами парламента — то дай Бог... Но на данном этапе, мне кажется, что это просто фантастика!» — считает Попов.





Глава думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн согласен с этой позицией: «При всей заманчивости идеи использовать генеративные нейросети, речи о том, чтобы они выступили заменой людям, тем более в такой сложной и многоаспектной сфере, как законотворчество, идти не может».





«Базовый принцип законотворчества, как у врачей — не навреди. Так что наступление антиутопии с машинами, которые диктуют законы людям, маловероятно. Но элементы ИИ могут и должны использоваться для повышения эффективности труда, выступая, например, как помощники в аналитике данных», — добавил Хинштейн.





Ранее заместитель губернатора ХМАО Павел Ципорин рассказал, что разработкой нейросети занимается подведомственный правительству Югры Югорский НИИ информационных технологий. Можно ли доверять нейросети разрабатывать законы — вопрос спорный, признался чиновник. Он обратил внимание, что вначале искусственный интеллект должен пройти испытания.





«Нужно понимать, что это будет помощник, ассистент юридических служб. Сам же человек будет читать эти законы, и, если необходимо, вносить изменения. Нейросеть будет это учитывать, развиваться и качественно готовить документы», — полагает замгубернатора ХМАО.





Он указал, что нормативно-правовых актов выпускается достаточно большое количество. Поэтому и возникла гипотеза, что можно обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты, пояснил Ципорин. При этом он заметил, что обучение нейросети займет большое количество времени и, скорее всего, ее «выпустят в боевое тестирование» осенью текущего года.