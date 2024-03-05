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Глава Госдепа Блинкен заявил, что его заместитель Нуланд уйдет в отставку
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Причины такого решения не называются undefined
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Глава Госдепа Блинкен заявил, что его заместитель Нуланд уйдет в отставку

Причины такого решения не называются

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Государственного департамента, госсекретарь Энтони Блинкен. 


Причина ухода Нуланд с поста в заявлении, которое распространил Госдеп, не приводится. Блинкен поблагодарил Нуланд за ее службу и за след, которая она оставила в ведомстве и в мире.


Блинкен отметил, что они вместе с президентом США Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности замглавы Госдепартамента по политическим вопросам.


В 1991-1993 годах Нуланд работала в посольстве США в Москве. 


12 октября 2021 года Нуланд посетила российский МИД, где встретилась с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Замглавы МИД позже рассказал о своем разговоре с Нуланд, назвав его «предельно откровенным».

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