Глава Госдепа Блинкен заявил, что его заместитель Нуланд уйдет в отставку

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Государственного департамента, госсекретарь Энтони Блинкен.





Причина ухода Нуланд с поста в заявлении, которое распространил Госдеп, не приводится. Блинкен поблагодарил Нуланд за ее службу и за след, которая она оставила в ведомстве и в мире.





Блинкен отметил, что они вместе с президентом США Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности замглавы Госдепартамента по политическим вопросам.





В 1991-1993 годах Нуланд работала в посольстве США в Москве.





12 октября 2021 года Нуланд посетила российский МИД, где встретилась с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Замглавы МИД позже рассказал о своем разговоре с Нуланд, назвав его «предельно откровенным».