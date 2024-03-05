Путин признался, что любит огурцы и помидоры, а также сообщил о четвертом месте России в мире по экспорту агропродукции

Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от этого составляет 43,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Ставропольский край. Он подчеркнул, что таких результатов никогда не было.





Одна из участниц встречи президента с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» поинтересовалась, что Путин больше любит, — огурцы или помидоры. Глава государства признался, что любит и огурцы, и помидоры, и напомнил, как в России появились томаты.





«Смотря что закусываю», — пошутил президент. «Но если серьезно, то и то и другое [люблю]», — добавил он.





Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Ставропольский край. Отмечается, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства и проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.





Российскому лидеру также показали прототип робота, собирающего томаты. Искусственный интеллект определяет зрелость плодов, и если они в нужном состоянии, то робот собирает урожай.