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Путин признался, что любит огурцы и помидоры, а также сообщил о четвертом месте России в мире по экспорту агропродукции
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Глава государства посетил Ставрополье undefined
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Путин признался, что любит огурцы и помидоры, а также сообщил о четвертом месте России в мире по экспорту агропродукции

Глава государства посетил Ставрополье

Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от этого составляет 43,5 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Ставропольский край. Он подчеркнул, что таких результатов никогда не было.


Одна из участниц встречи президента с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» поинтересовалась, что Путин больше любит, — огурцы или помидоры. Глава государства признался, что любит и огурцы, и помидоры, и напомнил, как в России появились томаты.


«Смотря что закусываю», — пошутил президент. «Но если серьезно, то и то и другое [люблю]», — добавил он. 


Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Ставропольский край. Отмечается, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства и проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.


Российскому лидеру также показали прототип робота, собирающего томаты. Искусственный интеллект определяет зрелость плодов, и если они в нужном состоянии, то робот собирает урожай.

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#сельское хозяйство #ставрополье #владимир путин
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