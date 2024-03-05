Во всем мире нарушилась работа интернета, в Красном море перерезаны кабели

В Красном море перерезали четыре из 15 подводных телекоммуникационных кабелей, которые обеспечивают глобальный интернет. Об этом сообщает гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.





По оценкам HGC, потеря кабелей повлияет на 25% трафика. Эти кабели расположены в водах, находящихся под юрисдикцией Йемена. Атаки на интернет-кабели в Красном море затронули в том числе связь между Африкой, Азией и Европой.





В компании сообщили, что принимают меры «для смягчения последствий» и занимаются перенаправлением маршрутов.





Среди них — направление на север (Гонконг — материковый Китай — Европа) и направление на восток (Гонконг — США — Европа). Провайдер также сообщил, что диверсифицирует трафик в рамках системы незатронутых 11 кабелей.