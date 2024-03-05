Новости
Новости 18+
St
Во всем мире нарушилась работа интернета, в Красном море перерезаны кабели
18+
За атакой на Сеть могли стоять йеменские хуситы, пишет HGC Global Communications Limited undefined
Новости

Во всем мире нарушилась работа интернета, в Красном море перерезаны кабели

За атакой на Сеть могли стоять йеменские хуситы, пишет HGC Global Communications Limited

В Красном море перерезали четыре из 15 подводных телекоммуникационных кабелей, которые обеспечивают глобальный интернет. Об этом сообщает гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited.


По оценкам HGC, потеря кабелей повлияет на 25% трафика. Эти кабели расположены в водах, находящихся под юрисдикцией Йемена. Атаки на интернет-кабели в Красном море затронули в том числе связь между Африкой, Азией и Европой.


В компании сообщили, что принимают меры «для смягчения последствий» и занимаются перенаправлением маршрутов. 


Среди них — направление на север (Гонконг — материковый Китай — Европа) и направление на восток (Гонконг — США — Европа). Провайдер также сообщил, что диверсифицирует трафик в рамках системы незатронутых 11 кабелей.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#связь #гонконг #интернет #хуситы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии