Макрон заявил, что Франция не поддержит использование замороженных активов России

Франция не готова поддержать решения в отношении использования замороженных российских активов, если они не будут соответствовать международному праву. Об этом сообщил лидер страны Эммануэль Макрон.





Такое заявление он сделал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. При этом Макрон добавил, что Франция поддерживает введение налога на прибыль от активов РФ, которая составит от трех до пяти миллиардов евро в год.





Он подчеркнул, что Париж выступает против того, «чтобы начинать дебаты», которые «могут ослабить Европу, где находятся многие из этих активов».





Ранее 5 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе обсуждается возможность использования прибыли от замороженных активов России не только для реконструкции Украины, но и для ее военной поддержки.