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При пожаре на ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии
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Следственный комитет завел дело о халатности undefined
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При пожаре на ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии

Следственный комитет завел дело о халатности

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел пожар. Здание оцепили, на место прибыли оперативные службы. Пострадали 18 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, сообщили власти республики.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность») после аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ в Шагонаре. Об этом заявили в управлении СК Тувы.


Причины ЧП пока не называют. Управление МЧС в регионе отчиталось, что в котельной на Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и задымление. 


В минздраве республики объявили об отправке на место происшествия бригады врачей, в том числе анестезиологов и реаниматологов. 

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#тува #тэц #пожар
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