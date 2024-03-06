При пожаре на ТЭЦ в Туве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел пожар. Здание оцепили, на место прибыли оперативные службы. Пострадали 18 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, сообщили власти республики.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность») после аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ в Шагонаре. Об этом заявили в управлении СК Тувы.





Причины ЧП пока не называют. Управление МЧС в регионе отчиталось, что в котельной на Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и задымление.





В минздраве республики объявили об отправке на место происшествия бригады врачей, в том числе анестезиологов и реаниматологов.