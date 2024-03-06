После атаки украинского беспилотника в Курской области загорелся склад ГСМ

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. О пострадавших к настоящему времени сведений нет.





Утром три украинских БПЛА сбили в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.





ПВО также сбила беспилотник в Белгородском районе неподалеку от села Ближнее. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.





5 марта Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе произошел взрыв. После этого случился пожар на инфраструктурном объекте. По словам главы региона, никто не пострадал.