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После атаки украинского беспилотника в Курской области загорелся склад ГСМ
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Также дроны были сбиты в Белгородской и Воронежской областях undefined
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После атаки украинского беспилотника в Курской области загорелся склад ГСМ

Также дроны были сбиты в Белгородской и Воронежской областях

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. О пострадавших к настоящему времени сведений нет.


Утром три украинских БПЛА сбили в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. 


ПВО также сбила беспилотник в Белгородском районе неподалеку от села Ближнее. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.


5 марта Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе произошел взрыв. После этого случился пожар на инфраструктурном объекте. По словам главы региона, никто не пострадал.

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