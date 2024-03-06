Совфед одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете для иностранных агентов распространять рекламу на информационных ресурсах российских физических и юридических лиц.





Документ дополнит закон «О рекламе» нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, как и реклама таких ресурсов не допускается. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. Также вносятся поправки в закон «О СМИ».





Ранее законопроект внесли в Госдуму 395 депутатов, включая председателя Вячеслава Володина. 5 марта он сообщил, что после принятия этого закона иноагенты могут лишиться от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.





Володин также рассказал, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией Вооруженных сил РФ или охаивает страну, проживая за границей.





27 февраля Володин заявил, что избавиться от статуса иноагента можно, «отказавшись от подачек» и «удавки, которую они на себя набросили за деньги других стран».