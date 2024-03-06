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В Кузбассе арестовали на сутки за мелкое хулиганство мужчину, который привел в квартиру лошадь
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Он утверждает, что таким образом хотел сделать сюрприз супруге undefined
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В Кузбассе арестовали на сутки за мелкое хулиганство мужчину, который привел в квартиру лошадь

Он утверждает, что таким образом хотел сделать сюрприз супруге

Жителю города Осинники Кемеровской области, который привел лошадь в квартиру многоэтажки, назначили административный арест сроком одни сутки за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.


Полицейские отметили, что 33-летний мужчина является разнорабочим животноводческой фермы в поселке Красная Орловка. Находясь в нетрезвом состоянии, он взял одну лошадь под уздцы и привел домой, чтобы показать семье. 


Животное провело в квартире на пятом этаже около полутора часов, после чего было возвращено на ферму, пояснил мужчина. 


Он подчеркнул, что ему удалось порадовать свою супругу таким «подарком» — она отнеслась к поступку с юмором и восприняла его как сюрприз к 8 Марта. Тем не менее муж раскаялся в своем поступке и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем. 


Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Осинники составил в отношении него протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», мужчина арестован на одни сутки.

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#кемеровская область #хулиганство #кузбасс
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