В Кузбассе арестовали на сутки за мелкое хулиганство мужчину, который привел в квартиру лошадь

Жителю города Осинники Кемеровской области, который привел лошадь в квартиру многоэтажки, назначили административный арест сроком одни сутки за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.





Полицейские отметили, что 33-летний мужчина является разнорабочим животноводческой фермы в поселке Красная Орловка. Находясь в нетрезвом состоянии, он взял одну лошадь под уздцы и привел домой, чтобы показать семье.





Животное провело в квартире на пятом этаже около полутора часов, после чего было возвращено на ферму, пояснил мужчина.





Он подчеркнул, что ему удалось порадовать свою супругу таким «подарком» — она отнеслась к поступку с юмором и восприняла его как сюрприз к 8 Марта. Тем не менее муж раскаялся в своем поступке и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.





Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Осинники составил в отношении него протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», мужчина арестован на одни сутки.