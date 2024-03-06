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Хуснуллин заявил, что Авдеевку быстро восстановят после отдаления линии соприкосновения
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Северный пригород Донецка перешел под контроль России в феврале undefined
Новости

Хуснуллин заявил, что Авдеевку быстро восстановят после отдаления линии соприкосновения

Северный пригород Донецка перешел под контроль России в феврале

Восстановление Авдеевки будет быстрым и начнется после того, как линия соприкосновения отодвинется дальше. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.


Власти уже оценили обстановку в Авдеевке и «ничего там страшного нет», заверил Хуснуллин на лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». 


Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, северного пригорода Донецка, 17 февраля. 


Через три дня глава Минобороны сообщил, что ВС РФ провели эту операцию с минимальными потерями.

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#сво #днр #авдеевка #хуснуллин
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