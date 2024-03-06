Хуснуллин заявил, что Авдеевку быстро восстановят после отдаления линии соприкосновения

Восстановление Авдеевки будет быстрым и начнется после того, как линия соприкосновения отодвинется дальше. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.





Власти уже оценили обстановку в Авдеевке и «ничего там страшного нет», заверил Хуснуллин на лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».





Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, северного пригорода Донецка, 17 февраля.





Через три дня глава Минобороны сообщил, что ВС РФ провели эту операцию с минимальными потерями.