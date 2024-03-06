Песков заявил о пике отношений России и Китая

Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. При этом он отметил, что этот пик будет преодолен.





Говоря об отношениях с США, Песков заверил, что в России нет антиамериканизма, однако Москве не нравятся американские политики, оскорбляющие президента России Владимира Путина.





В январе 2024-го глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай переживают «наилучший период» отношений в своей истории. Среди дружественных стран он также выделил Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Кроме того, министр упомянул Индию, с которой развивается «особо привилегированное, стратегическое» сотрудничество.





Лавров также отметил, что Запад за 500 лет привык к роли «гегемона» и не учитывает интересы других стран. Россия же развивает отношения с теми партнерами, которые готовы сотрудничать «на равноправной, взаимовыгодной, взаимоуважительной» основе, добавил он.