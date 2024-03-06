Дунцова заявила, что ее партия «Рассвет» не имеет ничего общего со структурами Ходорковского

Экс-претендент на пост президента России Екатерина Дунцова заявила, что ее партия «Рассвет» не связана с Ходорковским (признан Минюстом РФ иноагентом). О проекте с тем же названием «Рассвет» в составе «Антивоенного комитета России» (признан в РФ нежелательной организацией), который связан с бывшим олигархом, Екатерина услышала впервые.





«Я первый раз от вас услышала про это название, если честно. Поэтому нет, это никак не связано. Наименование партии «Рассвет» было выбрано на заседании оргкомитета 14 января в Твери. Мы не рассматривали их организацию как основу [партии]», — сказала Дунцова Daily Storm.





Информация о проекте «Рассвет» опубликована на сайте «Антивоенного комитета России». По словам создателей, организация регулярно закупается и доставляется гуманитарная помощь в районы Украины.





В конце прошлого года ЦИК отказался регистрировать Екатерину Дунцову кандидатом в президенты России, сославшись на «многочисленные нарушения в представленных документах».





В январе политик рассказала, что провела собрание по учреждению оргкомитета ее партии. «В качестве потенциального названия» для партии выбрали «Рассвет».





Дунцовой 40 лет. Она работала журналисткой и депутатом городской думы Ржева. Воспитывает троих детей.