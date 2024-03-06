Росфинмониторинг включил Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.





Гарри Каспаров — шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам. В 2005 году он завершил свою карьеру и занялся политикой. В 2012 году его избрали в координационный совет российской оппозиции. В 2013-м Каспаров объявил об отъезде из России и продолжении политической деятельности из-за границы.





В мае 2022 года Минюст России внес Каспарова в реестр иностранных агентов.





В феврале 2023 года российская Генпрокуратура признала нежелательной организацией литовский «Форум свободной России», среди организаторов которого был Каспаров.