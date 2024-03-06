Армения потребовала вывести пограничников ФСБ России из аэропорта Еревана

Армения направила России официальное письмо о намерении прекратить работу российских пограничников в международном аэропорту Еревана Звартноц. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.





Он подчеркнул, что в аэропорту должны нести службу армянские пограничники. Его слова цитирует портал news.am.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не в курсе каких-либо принятых решений по поводу вывода российских пограничников из ереванского аэропорта.





Он отметил, что по официальным каналам никто до российской стороны эти решения не доводил. Песков подчеркнул, что РФ работает «по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений».