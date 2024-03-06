В Совфеде выступили за создание государственного интернет-супермаркета, но не сказали, откуда возьмут деньги на этот проект

Зампред Комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов 5 марта предложил Минпромторгу создать государственный маркетплейс. Российские производители в нем смогут «практически бесплатно» размещать товары. Продавцы будут платить только «минимальный процент» для его существования. Однако пояснить, сколько средств будет вложено в проект и будут ли они выделены из госбюджета, он отказался.





«Наша главная задача — сократить количество посредников между производителями и покупателями. Если производитель имеет сертификат и платит налоги, то ему нужно предоставить площадку, по сути, практически бесплатно. Но чтобы она функционировала, может, будет какой-то небольшой процент для них», — заявил Daily Storm зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.





Госмаркетплейс будет сотрудничать с другими российскими сервисами. Например, войти в каталог товаров можно будет через сайт госуслуг, а прибыль от товаров продавцы смогут получать через СБП.





«У нас есть свои площадки, которые сегодня успешно функционируют. Например, «Госуслуги», где у юридических и физических лиц есть кабинеты. Мы можем там сделать вкладку, и будет очень удобно, человек же там уже зарегистрирован, можно сразу будет покупать. А доставлять будет уже сервис «Почта России», он сегодня имеет самую разветвленную сеть для этого», — рассказал Абрамов.





По его мнению, появление такой государственной площадки «минимизирует потери на пути товара от производителя до покупателя».





Инициативу разработать государственную онлайн-площадку сенатор Иван Абрамов озвучил на круглом столе «Законодательное регулирование маркетплейса» в Совете Федерации 5 марта. По его словам, создание такого интернет-магазина поддержит отечественных производителей, поэтому иностранные товары в нем размещаться не будут.





В РФ уже существует законопроект о «российской полке». Согласно ему, на каждом маркетплейсе должно быть определенное количество российских товаров при запросе конкретного продукта. Однако Федеральная антимонопольная служба считает, что площадки не смогут выполнить такие требования. А в Минэкономразвития думают, что в случае принятия такого закона маркетплейсам придется менять алгоритмы показа товаров пользователям на основе их предпочтений.