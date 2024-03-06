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Минобороны России сообщило, что ВС РФ ударили ракетой по ангару в портовом районе Одессы
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Там ВСУ готовили к боевому применению безэкипажные катера undefined
Новости

Минобороны России сообщило, что ВС РФ ударили ракетой по ангару в портовом районе Одессы

Там ВСУ готовили к боевому применению безэкипажные катера

Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом отчиталось Министерство обороны России.


По информации военного ведомства, в ангаре проходила подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен в 11:40 мск, пояснили в Минобороны. Там также подчеркнули, что цель его была достигнута, объект поражен.


22 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью СМИ заявил, что в «Российской Федерации заждались Одессу». Он подчеркнул, что «в силу истории это русский город».

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