Минобороны России сообщило, что ВС РФ ударили ракетой по ангару в портовом районе Одессы

Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом отчиталось Министерство обороны России.





По информации военного ведомства, в ангаре проходила подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен в 11:40 мск, пояснили в Минобороны. Там также подчеркнули, что цель его была достигнута, объект поражен.





22 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью СМИ заявил, что в «Российской Федерации заждались Одессу». Он подчеркнул, что «в силу истории это русский город».