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Актриса Мария Аронова назвала огромной потерей смерть режиссера Римаса Туминаса
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По ее словам, это был «великий режиссер, великий человек, потрясающий мужчина, обладающий фантастической силой воли» undefined
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Актриса Мария Аронова назвала огромной потерей смерть режиссера Римаса Туминаса

По ее словам, это был «великий режиссер, великий человек, потрясающий мужчина, обладающий фантастической силой воли»

Пресс-служба Театра имени Вахтангова сообщила о смерти режиссера Римаса Туминаса. Причиной стала онкология. Звезда фильма «Батальон», актриса театра и кино Мария Аронова заявила Daily Storm, что уход Туминаса из жизни — это огромная потеря для театрального мира.


«Это огромная потеря. Я знаю, что актеры Театра Вахтангова скорбят, потому что то, что сделал Римас для Театра Вахтангова, — это неоценимо. Низкий ему поклон за все, что он сделал. Как он всех вокруг себя объединил, сколько он поставил спектаклей», — сказала актриса.


Аронова подчеркнула, что Туминас заслуживает огромного уважения и восхищения как человек, потому что о его болезни знали давно, однако режиссер «переносил эти тягости и не занимал собой никого».


«То, как он приезжал после химиотерапии и ставил «Войну и мир», все видели. Он великий режиссер, великий человек, потрясающий мужчина, обладающий фантастической силой воли. Светлая ему память. Спасибо ему за все, он сделал для театра», — заключила актриса.


Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок ранее сообщил СМИ, что режиссер долгое время боролся с тяжелой болезнью и ушел из жизни в итальянской клинике вечером 6 марта.


За свою жизнь Туминас поставил множество спектаклей в театрах России и Литвы. Он был награжден орденами Дружбы и Почета. Также Туминас является лауреатом престижных театральных премий как в России, так и за рубежом. Одна из них — «За развитие культуры и взаимопонимания между странами» Международного фестиваля искусств в Италии.


С 2007-го по 2022 год Туминас возглавлял Театр имени Вахтангова. В начале февраля 2022-го он покинул пост художественного руководителя по состоянию здоровья. Аронова состоит в труппе театра с 1994 года.

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#смерть #рф #италия #происшествие #римас туминас
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