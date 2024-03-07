Заключенные устроили погром в саратовской колонии, где сидел «скопинский маньяк»

Осужденные устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области. Один из заключенных, отбывающий срок за убийство, «в демонстративно-шантажной форме» отказался выдать запрещенный предмет сотрудникам администрации ИК, несколько других осужденных стали ломать окна и отсекающие двери в отряде. Об этом агентству «Взгляд-инфо» сообщили в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.





Зачинщик погрома является злостным нарушителем порядка, на его счету 54 взыскания, поддержавшие его заключенные также не соблюдают правила колонии. К осужденному, начавшему погром, применили силу, с остальными провели разъяснительную беседу.





Очевидцы рассказали «Взгляд-инфо», что к колонии подтягивали спецназ. Позже силовиков отозвали. Инцидент произошел 6 марта. Сейчас администрация ИК оценивает ущерб от действий заключенных. Обстановка в исправительном учреждении находится под контролем, сообщили в УФСИН.





ИК-4 в Пугачеве известна тем, что там отбывал наказание Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет. Мохов почти четыре года удерживал жертв в подвале, регулярно насилуя их. В августе 2005-го мужчину приговорили к 17 годам колонии, позже срок сократили на два месяца. Он вышел на свободу в марте 2021-го.





Сейчас Мохов проходит обвиняемым по уголовному делу о сокрытии убийства в его доме. Преступление произошло в августе 2022 года. По данным следствия, Мохов скрыл данные о том, что в его доме произошло убийство, и помог соучастникам переместить труп.