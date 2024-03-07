В России социальные пенсии вырастут на 7,5% с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5%, соответствующее постановление утвердило правительство. Об этом говорится на сайте кабмина.





Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии. Эти выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.





Также с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.





В целом индексация социальной пенсии и других выплат затронет более четырех миллионов человек, Социальный фонд предусмотрел на это почти 37,5 миллиарда рублей, сказано в сообщении правительства.