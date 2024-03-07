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В России социальные пенсии вырастут на 7,5% с 1 апреля
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Также будут проиндексированы другие выплаты Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
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В России социальные пенсии вырастут на 7,5% с 1 апреля

Также будут проиндексированы другие выплаты

Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5%, соответствующее постановление утвердило правительство. Об этом говорится на сайте кабмина.


Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии. Эти выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.


Также с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В их числе: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из‑за военной травмы, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.


В целом индексация социальной пенсии и других выплат затронет более четырех миллионов человек, Социальный фонд предусмотрел на это почти 37,5 миллиарда рублей, сказано в сообщении правительства.

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В России в 2024 году пенсии вырастут на 7,5%

Повышение затронет 32 миллиона человек 14 ноября 2023
Dailystorm - В России в 2024 году пенсии вырастут на 7,5%
#пенсионеры #пенсия #правительство
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