Никита Михалков пообещал назвать «убийцу» Навального и главного врага российской оппозиции

Режиссер Никита Михалков анонсировал новый выпуск своей программы «БесогонТВ». Он называется «Анатомия предательства, или Веселая вдова». Народный артист РСФСР поговорит со зрителями «о логике тех событий, которые сопровождали жизнь и смерть «главного лица» российской оппозиции» (речь об Алексее Навальном). Режиссер пообещал ответить на вопросы, кто «на самом деле убил» политика и что скрывает «безутешная» улыбка его вдовы Юлии.





Кинематографист также расскажет, кто главный враг российской оппозиции и кто сегодня руководит «цивилизованным миром» — «идиоты, негодяи, а может быть, «два в одном», заявляется в анонсе, опубликованном в Telegram-канале Михалкова. Новый выпуск «БесогонТВ» выйдет 9 марта.





Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. 5 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью.





Упомянутое Михалковым фото улыбки вдовы Навального Юлии было сделано 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, где женщина выступила через несколько часов после смерти супруга. Снимок вдовы политика стал предметом обсуждения в российских СМИ, а некоторые распространили комментарий американского психолога Пола Экмана о том, что Юлия Навальная «не смогла сдержать радость и облегчение» после новости о смерти мужа. В пресс-службе Экмана уточнили, что он не давал оценки поведению вдовы Навального.