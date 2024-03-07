Депутат Госдумы Останина призвала ужесточить проверку ветеранов СВО, работающих с детьми

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала ужесточить проверку участников специальной военной операции на Украине, работающих с детьми. Так она отреагировала на скандал в Новосибирске, где ветерана СВО Данила Шаргана обвинили в избиении 10-летнего мальчика в военно-спортивном центре «Альфа».





«К людям, которые работают с детьми и не имеют специального педагогического образования, должны быть особые требования. Нельзя автоматически подходить к тому, что если человек участник СВО — он обязательно должен передавать свой опыт детям. Поэтому, без обид, нужна тройная проверка [ветеранов СВО]. Семь раз отмерить и один раз пустить к детям — вот такой принцип должен работать», — сказала Daily Storm Останина.





«Понятно, спецоперация — она по-особому воздействует на человека, и от этого никуда не уйти. Готов ли участник СВО работать с детьми — сложный вопрос. Это должны понять руководители отдела образования, прежде чем принимать решение о [приеме на работу]. Нельзя это отдавать на откуп только образовательной организации!» — добавила депутат.





По ее словам, после ЧП в Новосибирске «надо спросить с отдела образования города, который допустил такой случай», и узнать у чиновников, кто стоит за назначением этого ветерана СВО. Останина также считает, что Министерство просвещения должно рассказывать, какие рекомендации отправит в регионы, «чтобы защитить наших детей».





Мать пострадавшего 10-летнего мальчика, воспитывающая его одна, говорит, что у сына были проблемы с дисциплиной и поведением, поэтому она решила отдать его в военно-спортивный центр. 4 марта она пришла забирать сына и увидела на его лице синяки. Ребенок сказал, что его били палкой по голове за невыполнение приказов. Сам тренер утверждает, что мальчик ударился головой о бревно, когда его тащил.





Прокуратура начала проверку после сообщений о возможном избиении ребенка в новосибирском центре «Альфа». Надзорное ведомство даст оценку работе организации и действиям тренера. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.