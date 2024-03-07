ФСБ ликвидировала белоруса, планировавшего теракт в Карелии

Гражданин Белоруссии планировал взорвать административное здание в карельском городе Олонце, при попытке задержания его нейтрализовали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.





По версии ФСБ, мужчина 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб собирал и передавал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти Карелии. Гражданин Белоруссии состоял в полку имени Кастуся Калиновского, воюющем на стороне Украины, и находился в межгосударственном розыске, сказано в сообщении ФСБ.





Действуя по заданию кураторов, украинский агент изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ попытались задержать злоумышленника, тот открыл огонь и был ликвидирован. Представители органов безопасности и граждане не пострадали.





На месте было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, собранное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8, электродетонатора М-6 и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему. ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке к теракту.





Telegram-каналы пишут, что погибший — Николай Алексеев. В 2020 году в Белоруссии он участвовал в протестах после президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал около 80%, а его соперница Светлана Тихановская — около 10%. В Белоруссии Алексеева разыскивали за оскорбление Лукашенко.