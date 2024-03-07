Путин сравнил свой график с бесконечным водопадом и раскрыл детали полета на Ту-160

Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно».





По словам главы государства, когда он остается с близкими, старается делать вид, что «все нормально, мы отдыхаем», но сам понимает, что через пять минут ему должен кто-то позвонить, через 10 он уже сам должен связаться с кем-то, а через полчаса произойдет какое-то событие, ему нужно отреагировать на это.





На встрече с выпускницами училища Путин также рассказал, что его полет на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М был незапланированным. По словам президента, представители промышленности говорили, что еще не сдали самолет, а министр обороны Сергей Шойгу указывал, что борт не поступил в войска. Но когда Путин прибыл на Казанский авиазавод имени Горбунова, командир судна сказал ему, что все готово, через два часа можно взлетать. Президент добавил, что график позволил ему совершить полет лишь на следующий день.





Полет Путина на Ту-160М состоялся 22 февраля и продлился 30 минут. По возвращении на землю президент сказал, что этот модернизированный самолет — «техника отличная, она действительно нового поколения».