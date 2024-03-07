Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева выступила против ограничений при посещении пациентов психиатрических клиник. Родственники должны знать, что с их близким человеком все в порядке и его лечат должным образом, считает правозащитница.





Министерство здравоохранения России хочет ужесточить правила посещения пациентов психиатрических больниц. Планируется, что свидания смогут разрешать только с согласия самого больного, его законного представителя или лечащего врача.





Проект Минздрава с 1 марта представлен для общественных обсуждений.





«В целом я против любых ограничений, тем более когда речь идет о таких людях. Ведь человек может даже не понимать, кто его близкий родственник, а родственнику нужно узнать, что с его близким все в порядке, что его лечат как надо, что его состояние контролируют и так далее», — ответила Daily Storm Меркачева.





По мнению члена СПЧ, изоляция может только усугубить отношения больного с близкими. «И возникнет опять много сомнений у близких, которые все время себя накручивают. Им кажется, что не так лечат, или не лечат, или удерживают специально, насильно и так далее», — предположила она.





Правозащитница убеждена, что ситуация с посещениями должна быть максимально прозрачной. Она напомнила, что сейчас члены ОНК могут ходить в психиатрические больницы и беседовать в том числе и с тяжелыми пациентами. «В этом смысле никто их [общественников] не может ограничивать, и в том числе врач», — сказала Меркачева.





«А как узнать, что человек не в порядке? Его лечащий врач (допустим, если он лицо заинтересованное, у него может быть умысел какой-то халатный или преступный), естественно, скажет: «Этот пациент в тяжелом состоянии, я вам запрещаю общаться». Или просто скажет: «Этому пациенту не рекомендуется [общаться], потому что вы на него плохо воздействуете», — заявила правозащитница. — Это может быть оправданно с его точки зрения, но на самом деле, возможно, он таким образом что-то скрывает. Например, то, что пациента привязывают и он лежит днями в таком состоянии. Ну, и много-много всего».





«То есть обязателен общественный контроль, обязательно, чтобы контролировали близкие родственники лечение», — заключила Ева Меркачева.