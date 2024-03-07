ФСБ предотвратила нападение террористов ИГ на синагогу в Москве

Федеральная служба безопасности России предотвратила вооруженное нападение на прихожан синагоги в Москве. Готовивших преступление членов «Вилаят Хорасан» афганского отделения террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ) нейтрализовали в Калужской области. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.





Террористы собирали сведения, необходимые для нападения на синагогу, и попали в поле зрения органов безопасности. Боевиков попытались задержать, но те оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.





По месту проживания террористов в Калужской области обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, сказано в сообщении ФСБ. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.





Ранее 7 марта ФСБ заявила о предотвращении теракта в карельском городе Олонце. Гражданин Белоруссии, планировавший взорвать административное здание, открыл огонь по сотрудникам и был ликвидирован.





* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.