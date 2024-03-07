Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США. Правительство королевства собралось на внеочередное заседание, на котором будет принято решение о присоединении к альянсу.





После этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который сейчас находится в Вашингтоне, передаст администрации президента США документы о присоединении страны к альянсу. Затем она станет членом НАТО, сообщила канцелярия правительства Швеции.





Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине. Хельсинки стал членом альянса в апреле 2023-го. В ответ на расширение блока в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.





В июле 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности РФ. Будут приняты ответные меры, сказал представитель Кремля.