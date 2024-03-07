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Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу
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Королевство в ближайшее время станет 32-м членом альянса Фото: Global Look Press / Kay Nietfeld
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Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу

Королевство в ближайшее время станет 32-м членом альянса

Фото: Global Look Press / Kay Nietfeld

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США. Правительство королевства собралось на внеочередное заседание, на котором будет принято решение о присоединении к альянсу.


После этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который сейчас находится в Вашингтоне, передаст администрации президента США документы о присоединении страны к альянсу. Затем она станет членом НАТО, сообщила канцелярия правительства Швеции.


Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине. Хельсинки стал членом альянса в апреле 2023-го. В ответ на расширение блока в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.


В июле 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности РФ. Будут приняты ответные меры, сказал представитель Кремля.

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