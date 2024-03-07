Сын Пригожина ликвидирует компанию, занимавшуюся разработкой IT-кластера в Петербурге

«РТГ Девелопмент» входила в структуры «Мегалайна» Евгения Пригожина, отмечал портал «Деловой Петербург». В 2021 году на ПМЭФ между Смольным и «Мегалайном» было подписано соглашение о перепрофилировании промзоны «Горская». На площадке в 140 гектаров должны были появиться складские помещения, IT-кластер и туристическая инфраструктура.





Издание также писало, что заявку на статус стратегического инвестора подавала как раз «РТГ Девелопмент». Однако в Смольном ее отклонили и позже подписали соглашение с другой компанией. В связи с этим началось судебное разбирательство. Пригожин в январе 2023 года заявил журналистам: «По поводу Горской мы будем биться в судах до конца».