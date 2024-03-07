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Сын Пригожина ликвидирует компанию, занимавшуюся разработкой IT-кластера в Петербурге
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Заявление о ликвидации «РТГ Девелопмент» было подано в начале марта 2024 года Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
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Сын Пригожина ликвидирует компанию, занимавшуюся разработкой IT-кластера в Петербурге

Заявление о ликвидации «РТГ Девелопмент» было подано в начале марта 2024 года

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел ликвидирует компанию «РТГ Девелопмент». Она занималась разработкой IT-кластера у Финского залива в Санкт-Петербурге.


Заявление о ликвидации «РТГ Девелопмент» было подано в начале марта 2024 года. Соответствующую отметку Daily Storm обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс». Павел Пригожин владеет фирмой через компанию «Лахта Плаза». 

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Скриншот: dailystorm.ru
Скриншот: dailystorm.ru

«РТГ Девелопмент» входила в структуры «Мегалайна» Евгения Пригожина, отмечал портал «Деловой Петербург». В 2021 году на ПМЭФ между Смольным и «Мегалайном» было подписано соглашение о перепрофилировании промзоны «Горская». На площадке в 140 гектаров должны были появиться складские помещения, IT-кластер и туристическая инфраструктура. 


Издание также писало, что заявку на статус стратегического инвестора подавала как раз «РТГ Девелопмент». Однако в Смольном ее отклонили и позже подписали соглашение с другой компанией. В связи с этим началось судебное разбирательство. Пригожин в январе 2023 года заявил журналистам: «По поводу Горской мы будем биться в судах до конца».

#предприниматель #евгений пригожин #бизнес
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