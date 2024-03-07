Медведев опроверг сообщения об ударе России по кортежу Зеленского в Одессе

Российские силы не наносили удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал это очевидным.





В своем Telegram-канале экс-президент России перечислил и другие «очевидные» вещи:





если бы была поставлена цель ударить по кортежу Зеленского, ее бы достигли;





«кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие»;





«в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима».





Медведев добавил, что Вооруженные силы «точно запулили в заранее спланированное место», и выразил сожаление, что «его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе». Свой пост зампред Совбеза завершил латинской фразой Nullum malum sine aliquo bono («Нет худа без добра»).





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