Швеция официально вступила в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Вашингтоне передал американскому правительству документ о присоединении страны к НАТО, после этого королевство стало 32-м членом альянса. Об этом сообщила правительственная канцелярия Швеции.





Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вступление Швеции в альянс историческим днем. Он сказал, что «после более чем 200 лет политики неприсоединения Швеция теперь пользуется защитой, предоставленной статьей 5 Североатлантического договора, которая является высшей гарантией свободы и безопасности союзников».





Королевство «принесет с собой боеспособные Вооруженные силы и первоклассную оборонную промышленность», его вступление «делает НАТО сильнее, Швецию — безопаснее, а весь альянс — более защищенным», добавил Столтенберг.





Флаг Швеции будет поднят вместе с флагами других 31 стран — союзниц на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 марта и одновременно в командованиях альянса в Европе и Северной Америке.





Статья 5, упомянутая Столтенбергом, гласит, что если член НАТО подвергнется нападению, союзники по альянсу окажут ему помощь. Такая поддержка может включать применение Вооруженных сил.





Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине. Хельсинки стал членом альянса в апреле 2023-го. В ответ на расширение блока в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.





В июле 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности РФ. Будут приняты ответные меры, сказал представитель Кремля.