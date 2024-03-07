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Швеция официально вступила в НАТО
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Королевство стало 32-м членом альянса Коллаж: Daily Storm
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Швеция официально вступила в НАТО

Королевство стало 32-м членом альянса

Коллаж: Daily Storm

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Вашингтоне передал американскому правительству документ о присоединении страны к НАТО, после этого королевство стало 32-м членом альянса. Об этом сообщила правительственная канцелярия Швеции.


Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вступление Швеции в альянс историческим днем. Он сказал, что «после более чем 200 лет политики неприсоединения Швеция теперь пользуется защитой, предоставленной статьей 5 Североатлантического договора, которая является высшей гарантией свободы и безопасности союзников».


Королевство «принесет с собой боеспособные Вооруженные силы и первоклассную оборонную промышленность», его вступление «делает НАТО сильнее, Швецию — безопаснее, а весь альянс — более защищенным», добавил Столтенберг.


Флаг Швеции будет поднят вместе с флагами других 31 стран — союзниц на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 марта и одновременно в командованиях альянса в Европе и Северной Америке. 


Статья 5, упомянутая Столтенбергом, гласит, что если член НАТО подвергнется нападению, союзники по альянсу окажут ему помощь. Такая поддержка может включать применение Вооруженных сил.


Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине. Хельсинки стал членом альянса в апреле 2023-го. В ответ на расширение блока в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.


В июле 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности РФ. Будут приняты ответные меры, сказал представитель Кремля.

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Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу

Королевство в ближайшее время станет 32-м членом альянса 7 марта 2024
Dailystorm - Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу
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