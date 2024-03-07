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Залужный станет послом Украины в Британии
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Кандидатуру бывшего главкома ВСУ согласовал Владимир Зеленский undefined
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Залужный станет послом Украины в Британии

Кандидатуру бывшего главкома ВСУ согласовал Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил украинский МИД.


Внешнеполитическое ведомство направило британской стороне запрос на агреман (получение согласия на назначение посла. — Примеч. Daily Storm), сказано в сообщении.


Залужный был главнокомандующим Вооруженными силами Украины с июля 2021 года по февраль 2024-го. Генерала сменил на этом посту командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Отставке Залужного предшествовали недели обсуждений в СМИ на этот счет.


Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения главкома ВСУ назвал недопущение «стагнации» по линии боевого соприкосновения, негативно влияющей на общественные настроения, и необходимость пересмотра тактики действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата» в 2023 году.

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#залужный #владимир зеленский #украина
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