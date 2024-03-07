Залужный станет послом Украины в Британии

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил украинский МИД.





Внешнеполитическое ведомство направило британской стороне запрос на агреман (получение согласия на назначение посла. — Примеч. Daily Storm), сказано в сообщении.





Залужный был главнокомандующим Вооруженными силами Украины с июля 2021 года по февраль 2024-го. Генерала сменил на этом посту командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Отставке Залужного предшествовали недели обсуждений в СМИ на этот счет.





Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения главкома ВСУ назвал недопущение «стагнации» по линии боевого соприкосновения, негативно влияющей на общественные настроения, и необходимость пересмотра тактики действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата» в 2023 году.