Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому карт-бланш на перестановки в армии

У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского есть карт-бланш на кадровые перестановки в армии, заявил президент страны Владимир Зеленский.





В вечернем видеообращении 2 марта глава государства сказал, что все украинские командиры должны «знать и чувствовать» ситуацию на линии боевого соприкосновения, «должны реально быть с солдатами, сержантами».





Зеленский также ждет от Сырского после его возвращения с передовой в начале следующей недели детального доклада и конкретных предложений по «дальнейшим изменениям и нашим действиям».





Ранее, 2 марта, Сырский анонсировал увольнения командиров бригад ВСУ на восточных направлениях. По словам генерала, за время поездки в зону боевых действий ему стало понятно, почему «в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет». Прежде всего это зависит от профессионализма командира, отметил главком ВСУ.





Зеленский назначил Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины 8 февраля. Тот сменил на этом посту Валерия Залужного, командовавшего ВСУ с июля 2021 года.