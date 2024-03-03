Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, заявило Минобороны РФ.





Временно ограничено движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии, написал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Организован объезд на этом участке, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.





Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные и центральные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.