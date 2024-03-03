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Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников
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Временно ограничено движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии undefined
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Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Временно ограничено движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, заявило Минобороны РФ.


Временно ограничено движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии, написал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Организован объезд на этом участке, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.


Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные и центральные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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