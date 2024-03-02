На въезде в Крым силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля

На контрольно-пропускном пункте «Джанкой» на севере Крыма силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля сотрудника правоохранительных органов из Херсонской области. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.





По словам собеседников агентств, самодельное взрывное устройство было изготовлено из западных компонентов. Его оперативно обезвредили.





«Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО», — отметил источник ТАСС.





В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего произошло обрушение пролетов одной из полос автомобильной части конструкции. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую военную разведку. Киев признал причастность к атаке.