Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили специалисты городского комитета по здравоохранению. 92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс», подчеркнули представители комитета.





Ранее губернатор города Александр Беглов подтвердил происшествие, в результате которого Красногвардейском районе Петербурге было частично повреждено остекление балконов двух домов.





Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств.





Утром 2 марта СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной взрыва мог быть беспилотник. Официального подтверждения этой информации от Минобороны нет.