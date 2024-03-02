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Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге
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92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс» undefined
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Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге

92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс»

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили специалисты городского комитета по здравоохранению. 92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс», подчеркнули представители комитета.


Ранее губернатор города Александр Беглов подтвердил происшествие, в результате которого Красногвардейском районе Петербурге было частично повреждено остекление балконов двух домов. 


Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств.


Утром 2 марта СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной взрыва мог быть беспилотник. Официального подтверждения этой информации от Минобороны нет. 

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#санкт-петербург #беглов #пострадавшие
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