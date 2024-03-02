Свыше 500 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании

Полмиллиона москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Среди них те, кто сделал свой выбор онлайн и с помощью терминалов электронного голосования на некоторых избирательных участках.





«Мы не сомневались, что перед выборам Президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования — беспрецедентная цифра. Я и сам, конечно, принял участие в голосовании. И призываю всех, кто еще не успел высказаться, сделать это прямо сейчас. Время еще есть: голосование закончится в 14:00», — рассказал руководитель Штаба и Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.





Он также отметил, что нынешнее тестовое голосование побило рекорды прошлых лет, когда в 2022-м в нем приняли участие почти 460 тысяч человек, а в 2023 — почти 430 тысяч.





Участвовать в тестировании в Москве могут совершеннолетние граждане России с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице, добавил Ковалев. Голосование доступно по ссылке.