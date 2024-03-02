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Свыше 500 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании
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В Штабе отмечают, что в этот раз проголосовало рекордное количество человек undefined
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Свыше 500 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании

В Штабе отмечают, что в этот раз проголосовало рекордное количество человек

Полмиллиона москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Среди них те, кто сделал свой выбор онлайн и с помощью терминалов электронного голосования на некоторых избирательных участках.


«Мы не сомневались, что перед выборам Президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования — беспрецедентная цифра. Я и сам, конечно, принял участие в голосовании. И призываю всех, кто еще не успел высказаться, сделать это прямо сейчас. Время еще есть: голосование закончится в 14:00», — рассказал руководитель Штаба и Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.


Он также отметил, что нынешнее тестовое голосование побило рекорды прошлых лет, когда в 2022-м в нем приняли участие почти 460 тысяч человек, а в 2023 — почти 430 тысяч.


Участвовать в тестировании в Москве могут совершеннолетние граждане России с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице, добавил Ковалев. Голосование  доступно по ссылке

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#москва #голосование #выборы президента
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