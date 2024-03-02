Власти Петербурга пообещали выплатить компенсации пострадавшим при ЧП жителям

Пострадавшие в результате ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга получат компенсации, а повреждения устранят за счет города. Такое решение принял губернатор Александр Беглов, сообщила глава управления информации Инна Карпушина.





Она также отметила, что пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым.





Ранее губернатор города Александр Беглов подтвердил происшествие, в результате которого в Красногвардейском районе Петербурге было частично повреждено остекление балконов двух домов.





Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты МЧС и сотрудники силовых ведомств.





Утром 2 марта СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной взрыва мог быть беспилотник. Официального подтверждения этой информации от Минобороны нет.