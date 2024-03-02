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В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры ребенка, который два дня просидел взаперти
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Он не знает, где его родители undefined
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В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры ребенка, который два дня просидел взаперти

Он не знает, где его родители

В Новосибирске сотрудники аварийной службы спасли из квартиры ребенка, который просидел там два дня. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) города. 


Соседи позвонили в службу и рассказали, что в квартире заперт мальчик. Восьмилетний ребенок звал на помощь, так как не мог сам выбраться из квартиры и сильно хотел есть.


С помощью альпинистского снаряжения спасатели попали в квартиру с балкона этажом выше. Мальчику оказали психологическую помощь и передали его сотрудникам полиции.


Полицейским предстоит найти родителей мальчика. Также они выясняют все обстоятельства случившегося. 

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