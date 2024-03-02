В Москве 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

Тестовое голосование перед предстоящими выборами президента России в Москве завершилось. В голосовании приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней.





Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем.

Тестирование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00.





Разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно — с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.





Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Узнать больше информации можно на странице проекта.