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В Москве почти половина участников тестирования считают, что нужно вырубать тополя и высаживать на их место другие деревья
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Перед выборами президента прошло пробное голосование undefined
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В Москве почти половина участников тестирования считают, что нужно вырубать тополя и высаживать на их место другие деревья

Перед выборами президента прошло пробное голосование

Участники тестирования отвечали на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Голоса распределились практически поровну. С небольшим отрывом лидировал вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья». 


За него проголосовали 37% участников. При этом среди голосующих с помощью бумажного бюллетеня этот вариант пользовался большей популярностью, набрав 44%. 


На втором и третьем месте по популярности — «Решение надо оставить специалистам» и «Тополя не надо вырубать». Такие варианты выбрали 32% и 31% голосующих соответственно.


Ранее сообщалось, что 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней. 


Они отвечали на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем.


Разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.

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#москва #голосование #выборы президента
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