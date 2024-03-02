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В Брянской области дроны атаковали следственную группу
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Два человека ранены, еще двое контужены undefined
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В Брянской области дроны атаковали следственную группу

Два человека ранены, еще двое контужены

Следственная группа СК России в ходе работы в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. 


Он пояснил, что инцидент произошел в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с дрона.


Сейчас сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Богомаз. По его словам, все оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.


Один сотрудник СК, пострадавший в результате атаки беспилотника в Брянской области, находится в тяжелом состоянии. Еще у троих легкие ранения, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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#брянская область #следствие #пострадавшие #александр богомаз
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