Московская система электронного голосования справилась с беспрецедентной нагрузкой и кибератаками

Москвичам предложили испытать систему электронного голосования и ответить на вопрос касательно судьбы тополей в городе. Делается это для того, чтобы специалисты и горожане были уверены, что система не подведет в ответственный момент, на выборах президента России.





Свой голос отдали более 716 тысяч горожан, притом что в 2022 году в тестовом голосовании приняли участие почти 460 тысяч человек, а в 2023-м — почти 430 тысяч.





В первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным, многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования.





По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, «все атаки успешно отражены, система справилась с нагрузкой, и каждый избиратель получил возможность проголосовать по важному для города вопросу».





На некоторых участках проводили стресс-тесты: например, специально отключали связь или электричество, рассказали эксперты.





В Москве почти половина участников тестирования считают, что нужно вырубать тополя и высаживать на их место другие деревья. С небольшим отрывом лидировал вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья». За него проголосовали 37% участников.





На втором и третьем месте по популярности — «Решение надо оставить специалистам» и «Тополя не надо вырубать». Такие варианты выбрали 32% и 31% голосующих.