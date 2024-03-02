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Минюст внес Международное движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций
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Это было сделано в соответствии с решением Верховного суда undefined
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Минюст внес Международное движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций

Это было сделано в соответствии с решением Верховного суда

В России Международное общественное движение ЛГБТ* внесли в реестр экстремистских организаций. Об этом сказано на сайте Минюста России.


В министерстве основанием для включения в перечень назвали решение Верховного суда, вынесенное 30 ноября 2023 года. Тогда суд признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России.


В решении суда среди прочего сказано, что это движение действует в стране с 1984 года, а возникло в США в 60-е годы как «часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». Участников движения объединяют в том числе «общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как «руководительница», «директорка», «авторка», «психологиня»)», говорится в решении суда.


С декабря 2022 года в России была запрещена «пропаганда ЛГБТ» для всех возрастов. При нарушении этого закона грозит штраф для физических лиц в размере до 400 тысяч, а для юридических — до четырех миллионов рублей. 


*ЛГБТ/Международное движение ЛГБТ — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

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#минюст #экстремист #лгбт
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