Минюст внес Международное движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций

В России Международное общественное движение ЛГБТ* внесли в реестр экстремистских организаций. Об этом сказано на сайте Минюста России.





В министерстве основанием для включения в перечень назвали решение Верховного суда, вынесенное 30 ноября 2023 года. Тогда суд признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России.





В решении суда среди прочего сказано, что это движение действует в стране с 1984 года, а возникло в США в 60-е годы как «часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». Участников движения объединяют в том числе «общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как «руководительница», «директорка», «авторка», «психологиня»)», говорится в решении суда.





С декабря 2022 года в России была запрещена «пропаганда ЛГБТ» для всех возрастов. При нарушении этого закона грозит штраф для физических лиц в размере до 400 тысяч, а для юридических — до четырех миллионов рублей.





*ЛГБТ/Международное движение ЛГБТ — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.