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В Литве начнется конфискация машин из России
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Эта мера будет действовать с 11 марта undefined
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В Литве начнется конфискация машин из России

Эта мера будет действовать с 11 марта

С 11 марта в Литве будут конфисковать автомобили с номерами, зарегистрированными в России. Об этом сообщила таможня республики.


Там заявили, что машины с российскими регистрационными номерами «должны покинуть Литву и всю территорию Европейского союза до 11 марта 2024 года». Информация размещена на сайте ведомства.


По данным таможни, в Литве до сих пор есть люди, которые пользуются машинами, зарегистрированными в России. 


С 11 марта за нарушение будет полагаться штраф. Сами транспортные средства будут подлежать конфискации, добавили представители властей.

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#литва #конфискация #автомобили
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