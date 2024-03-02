В Литве начнется конфискация машин из России

С 11 марта в Литве будут конфисковать автомобили с номерами, зарегистрированными в России. Об этом сообщила таможня республики.





Там заявили, что машины с российскими регистрационными номерами «должны покинуть Литву и всю территорию Европейского союза до 11 марта 2024 года». Информация размещена на сайте ведомства.





По данным таможни, в Литве до сих пор есть люди, которые пользуются машинами, зарегистрированными в России.





С 11 марта за нарушение будет полагаться штраф. Сами транспортные средства будут подлежать конфискации, добавили представители властей.