Новости
Новости 18+
St
Беглов подтвердил, что в результате происшествия в Петербурге два дома получили повреждения
18+
По словам губернатора города, пострадавших нет undefined
Новости

Беглов подтвердил, что в результате происшествия в Петербурге два дома получили повреждения

По словам губернатора города, пострадавших нет

В результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга было частично повреждено остекление балконов двух домов. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил у своем Telegram-канале.


Он добавил, что на месте происшествия в Красногвардейском районе работают сотрудники МЧС и силовых ведомств.


По информации Беглова, жертв нет. Частично повредилось остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. 


Утром 2 марта СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной взрыва мог быть беспилотник. Официального подтверждения этой информации от Минобороны нет. 


По данным «Фонтанки», с места происшествия эвакуировали порядка 100 человек. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#санкт-петербург #происшествие #александр беглов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии