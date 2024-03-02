Беглов подтвердил, что в результате происшествия в Петербурге два дома получили повреждения

В результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга было частично повреждено остекление балконов двух домов. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил у своем Telegram-канале.





Он добавил, что на месте происшествия в Красногвардейском районе работают сотрудники МЧС и силовых ведомств.





По информации Беглова, жертв нет. Частично повредилось остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.





Утром 2 марта СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной взрыва мог быть беспилотник. Официального подтверждения этой информации от Минобороны нет.





По данным «Фонтанки», с места происшествия эвакуировали порядка 100 человек. Все обстоятельства случившегося уточняются.